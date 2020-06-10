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Ракурс
Зрадника завербували під час відвідування території Росії, фото: ts-detective.com.ua

Агент «Сумрак»: у Харкові затримали зрадника, який збирав дані про паролі військової авіації (ФОТО, ВІДЕО)

10 чер 2020, 17:34
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У Харкові українська контррозвідка затримала громадянина України, котрий намагався отримати таємні таблиці парольних сигналів для здійснення паролювання в повітряних радіомережах авіації ЗСУ та державної авіації України.

Затримання відбулося в центрі Харкова під час здійснення ним спроби отримання відповідних відомостей. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Також встановлено факти збирання ним таємної інформації щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова у райони проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Завербували зрадника під час його перебування на території Росії. Він працював на 74-й Розвідувальний центр Головного управління Генштабу Збройних сил РФ і мав псевдонім «Сумрак». Його завданням було збирання інформації з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються в Харківській області.

Під час затримання у нього вилучили носії інформації з таємними відомостями.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Зрадника завербували під час відвідування території Росії, фото: СБУ

Зрадника завербували під час відвідування території Росії, фото: СБУ

Зрадника завербували під час відвідування території Росії, фото: СБУ

Нагадаємо, у квітні Шевченківський райсуд засудив до 13 років ув’язнення за державну зраду полковника ЗСУ, який вступив до терористичної організації ДНР.

Джерело: Ракурс


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