Зрадника завербували під час відвідування території Росії, фото: ts-detective.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139528-agent-sumrak-u-harkovi-zatrymaly-zradnyka-yakyy-zbyrav-dani-pro-paroli-viyskovoyi-aviaciyi.html

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У Харкові українська контррозвідка затримала громадянина України, котрий намагався отримати таємні таблиці парольних сигналів для здійснення паролювання в повітряних радіомережах авіації ЗСУ та державної авіації України.

Затримання відбулося в центрі Харкова під час здійснення ним спроби отримання відповідних відомостей. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Також встановлено факти збирання ним таємної інформації щодо ротації конкретних військовослужбовців бригади протиповітряної оборони Харкова у райони проведення операції Об'єднаних сил (ООС).

Завербували зрадника під час його перебування на території Росії. Він працював на 74-й Розвідувальний центр Головного управління Генштабу Збройних сил РФ і мав псевдонім «Сумрак». Його завданням було збирання інформації з обмеженим доступом щодо військових частин, які дислокуються в Харківській області.

Під час затримання у нього вилучили носії інформації з таємними відомостями.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у квітні Шевченківський райсуд засудив до 13 років ув’язнення за державну зраду полковника ЗСУ, який вступив до терористичної організації ДНР.