Предателя завербовали во время посещения территории России, фото: ts-detective.com.ua

https://racurs.ua/n139528-agent-sumrak-v-harkove-zaderjali-predatelya-sobiravshego-dannye-o-parolyah-voennoy-aviacii.html

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В Харькове украинская контрразведка задержала гражданина Украины, который пытался получить тайные таблицы парольных сигналов для осуществления паролирования в воздушных радиосетях авиации ВСУ и государственной авиации Украины.

Задержание произошло в центре Харькова во время совершения им попытки получения соответствующих сведений. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Также установлены факты сбора им секретной информации о ротации конкретных военнослужащих бригады противовоздушной обороны Харькова в районы проведения операции Объединенных сил (ООС).

Завербовали предателя во время его пребывания на территории России. Он работал на 74-й Разведывательный центр Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ и имел псевдоним «Сумрак». Его задачей был сбор информации с ограниченным доступом о воинских частях, дислоцирующихся в Харьковской области.

Во время задержания у него изъяли носители информации с секретными сведениями.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в апреле Шевченковский райсуд приговорил к 13 годам заключения за государственную измену полковника ВСУ, вступившего в террористическую организацию ДНР.