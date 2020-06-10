Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова, фото — Главред

https://racurs.ua/n139527-porechenkova-ostavyat-bez-deneg-danon-francuzy-svernut-reklamu-s-odioznym-akterom.html

Ракурс

Реклама с Михаилом Пореченковым исчезнет со СМИ и соцсетей. Французская компания Danone («Данон») сообщила украинским дипломатам, что прекратит сотрудничество с одиозным российским актером.

Посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter написал, что разговаривал по телефону с генеральным секретарем производителя молочной продукции Матиасом Вишерой. Французы решили прекратить рекламную кампанию Actimel с участием Пореченкова.

Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь — хорошего всем аппетита, — прокомментировал украинский посол разговор с представителем «Данон».

Киев ранее апеллировал к Danone Russia по поводу рекламы с Пореченковым, назвав актера «прислужником кремлевских террористов» и призвав бизнес «на фоне коммерческой выгоды не забывать о нравственности».

Пореченков преследуется в Украине за террористическую деятельность. Он на камеры щеголял тем, как стреляет из пулемета в сторону защитников Донецкого аэропорта.

Когда появилась информация о съемках актера в рекламе, в Украине многие граждане в соцсетях призывали бойкотировать продукцию «Данон».