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Ракурс
Danone прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова, фото — Главред

Пореченкова оставят без денег «Данона»: французы свернут рекламу с одиозным актером

10 июн 2020, 17:06
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Реклама с Михаилом Пореченковым исчезнет со СМИ и соцсетей. Французская компания Danone («Данон») сообщила украинским дипломатам, что прекратит сотрудничество с одиозным российским актером.

Посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter написал, что разговаривал по телефону с генеральным секретарем производителя молочной продукции Матиасом Вишерой. Французы решили прекратить рекламную кампанию Actimel с участием Пореченкова.

Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь — хорошего всем аппетита, — прокомментировал украинский посол разговор с представителем «Данон».

Киев ранее апеллировал к Danone Russia по поводу рекламы с Пореченковым, назвав актера «прислужником кремлевских террористов» и призвав бизнес «на фоне коммерческой выгоды не забывать о нравственности».

Пореченков преследуется в Украине за террористическую деятельность. Он на камеры щеголял тем, как стреляет из пулемета в сторону защитников Донецкого аэропорта.

Когда появилась информация о съемках актера в рекламе, в Украине многие граждане в соцсетях призывали бойкотировать продукцию «Данон».

Источник: Ракурс


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