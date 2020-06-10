Дело Суркисов: суд не поддержал жалобу Кабмина на выплату 7 млрд грн «ПриватБанком»

https://racurs.ua/n139526-sud-ne-podderjal-kabmin-v-dele-surkisov-i-privatbanka-na-7-mlrd-grn.html

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Дело Суркисов против «ПриватБанка» пополнилось новым решением суда. На этот раз Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы Кабмина на решение Печерского райсуда 2017 года об обязательствах государственного «ПриватБанка» обслуживать депозиты английских компаний братьев Суркисов.

Речь идет о шести офшорных компаниях (Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments), связанных с семьей Суркисов, пишет НВ.

Апелляционный суд оставил в силе постановление служителей Фемиды первой инстанции, предусматривающее взыскание с банка 259 млн долл. в пользу офшоров. В этом деле Кабмин был привлечен третьей стороной.

Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд оставил также в силе решение суда о взыскании 7 млрд грн, которые хранились на депозитах шести компаний, связанных с Суркисами в кипрском филиале «ПриватБанка» до национализации. Банк настаивал на том, что выполнить договора невозможно, поскольку депозиты были конвертированы в капитал банка в ходе национализации.

Как известно, семья Суркисов требует признать недействительными договоры обмена средств на акции «ПриватБанка» (средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка). 15 июня Большая палата Верховного суда продолжит рассмотрение этого дела.