Справа Суркісів: суд не підтримав скаргу уряду щодо виплати 7 млрд грн “ПриватБанком”

https://racurs.ua/ua/n139526-sud-ne-pidtrymav-uryad-u-spravi-surkisiv-i-pryvatbanku-na-7-mlrd-grn.html

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Справа Суркісів проти «ПриватБанку» поповнилася новим рішенням суду. Цього разу Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги Кабміну на рішення Печерського райсуду 2017 року про зобов’язання державного «ПриватБанку» обслуговувати депозити англійських компаній братів Суркісів.

Йдеться про шість офшорних компаній (Camerin Investments, Sunnex Investments, Tamplemon Investments, Berlini Commercial, Lumil Investments, Sofinam Investments), пов’язаних з сім'єю Суркісів, пише НВ.

Апеляційний суд залишив у силі постанову служителів Феміди першої інстанції, яка передбачає стягнення з банку 259 млн дол. на користь офшорів. У цій справі Кабмін був залучений третьою стороною.

Нагадаємо, 15 квітня Київський апеляційний суд залишив також у силі рішення суду щодо стягнення 7 млрд грн, які зберігалися на депозитах шести компаній, пов’язаних з Суркісами в кіпрській філії «ПриватБанку» до націоналізації. Банк наполягав на тому, що виконати договори неможливо, оскільки депозити були конвертовані в капітал банку під час націоналізації.

Як відомо, сім’я Суркісів вимагає визнати недійсними договори обміну коштів на акції «ПриватБанку» (кошти власників і пов’язаних з ними осіб конвертуються в капітал банку). 15 червня Велика палата Верховного суду продовжить розгляд цієї справи.