Погода в Украине. Фото: badfon.ru

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Погода в Украине 11 июня будет жаркой, но в западных областях прольются дожди с грозами. На остальной территории страны установится по-настоящему летняя погода.

Дневная температура на юге, востоке, севере и в центре страны поднимется до 35° тепла. Ночью температура воздуха будет колебаться от 13° тепла на западе до 21° тепла на востоке, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 11 июня будет теплой, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 19−21° тепла, днем воздух прогреется до 31−33° тепла. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Погода во Львове на протяжении суток будет дождливой. Осадки будут сопровождаться грозами. Ночью температура воздуха составит 13−15° тепла, днем воздух прогреется до 25−27° тепла. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе на протяжении суток осадков не прогнозируется. Ночная температура составит 18−20° тепла, а днем температура воздуха поднимется до 30−32° тепла. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Днепре осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 18−20° тепла, днем — 33−35° тепла. Ветер восточный, 5−10 м/с.

В Харькове будет тепло и сухо. Ночная температура 19−21° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 33−35° тепла. Ветер восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье на протяжении суток пройдут дожди с грозами. Ночью температура воздуха составит 14−16° тепла, днем воздух прогреется до 25−27° тепла. Ветер юго-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 июня будет относительно спокойной. Небольшие возмущения будут наблюдаться в течение суток.