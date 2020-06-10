Погода в Україні. Фото: badfon.ru

https://racurs.ua/ua/n139525-pogoda-v-ukrayini-na-11-chervnya-synoptyky-obicyaut-speku-na-zahodi-proydut-doschi-z-grozamy.html

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Погода в Україні 11 червня буде спекотною, але в західних областях проллються дощі з грозами. На решті території країни встановиться по-справжньому літня погода.

Денна температура на півдні, сході, півночі та в центрі країни підніметься до 35° тепла. Вночі температура повітря буде коливатися від 13° тепла на заході до 21° тепла на сході, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 11 червня буде теплою, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 19−21° тепла, вдень повітря прогріється до 31−33° тепла. Вітер східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові протягом доби буде дощовою. Опади будуть супроводжуватися грозами. Вночі температура повітря становитиме 13−15° тепла, вдень повітря прогріється до 25−27° тепла. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі протягом доби опадів не прогнозується. Нічна температура становитиме 18−20° тепла, а вдень температура повітря підніметься до 30−32° тепла. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18−20° тепла, вдень — 33−35° тепла. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Харкові буде тепло і сухо. Нічна температура 19−21° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 33−35° тепла. Вітер східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті протягом доби пройдуть дощі з грозами. Вночі температура повітря становитиме 14−16° тепла, вдень повітря прогріється до 25−27° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 11 червня буде відносно спокійною. Протягом доби будуть спостерігатися невеликі збурення.