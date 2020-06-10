Погода в Україні. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Україні 10 червня погіршиться в західних областях.

Несприятливі погодні умови сьогодні вдень очікуються у Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Тут вдень прогнозують грози, подекуди град та шквали 17−22 м/с. Крім того, місцями очікуються значні дощі. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У ДСНС закликають бути обережними при сильному вітрі і дотримуватися низки рекомендацій. Варто закрити щільно всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Людям на вулиці треба триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі та дерев, а в під час шквалу треба сховатися в найближчому будинку або природному укритті. Також необхідно уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, сьогодні синоптики обіцяли теплу погоду в Україні. Вдень повітря прогріється до 26−28° на заході та до 27- 35° в решті регіонів. Вітер в більшості областей прогнозували південно-східний, 5−10 м/с.