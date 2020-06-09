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В низці регіонів України 10 червня очікуються опади

Погода в Україні на 10 червня: в західних регіонах очікуються грози (КАРТА)

9 чер 2020, 15:55
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Погода в Україні 10 червня буде дощовою в західних та частині центральних і північних регіонів, можливі грози. На решті території — мінлива хмарність.

Температура повітря вночі становитиме 17−21°, на Заході — 13−16°. Вдень повітря прогріється до 26−28° на заході та до 27- 35° в решті регіонів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Києві 10 червня буде по-справжньому літньою, без опадів. Вночі температура повітря становитиме 17−19°, вдень — 30−32°.

У Львові протягом наступної доби очікуються опади, можливі грози. Стовпчики термометрів покажуть 14−16° вночі та 24−26° вдень.

В Одесі 10 червня опади не очікуються. Вночі температура повітря опуститься до 15−17°, вдень — підніметься до 27−29°.

У Дніпрі доба також мине без опадів. Вночі синоптики прогнозують 17−19°, вдень — 32−34°.

У Харкові також опади не очікуються. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 17−19°, вдень — піднімуться до 31−33°.

На Закарпатті протягом доби дощитиме, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень — 23−25°.

Погода в Україні на 10 червня. Карта: Гідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 10 червня буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Геомагнітна активність. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, синоптики вважають, що максимальна температура повітря у червні в Україні становитиме 39°.

Джерело: Ракурс


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