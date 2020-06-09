В ряде регионов Украины 10 июня ожидаются осадки

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Погода в Украине 10 июня будет дождливой в западных и части центральных и северных регионов, возможны грозы. На остальной территории — переменная облачность.

Температура воздуха ночью составит 17−21°, на Западе — 13−16°. Днем воздух прогреется до 26−28° на западе и до 27−35° в других регионах. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 10 июня будет по-настоящему летней, без осадков. Ночью температура воздуха составит 17−19°, днем — 30−32°.

Во Львове в течение следующих суток ожидаются осадки, грозы. Столбики термометров покажут 14−16° ночью и 24−26° днем.

В Одессе 10 июня осадки не ожидаются. Ночью температура воздуха опустится до 15−17°, днем — поднимется до 27−29°.

В Днепре сутки также пройдут без осадков. Ночью синоптики прогнозируют 17−19°, днем — 32−34°.

В Харькове также осадки не ожидаются. Столбики термометров ночью опустятся до 17−19°, днем — поднимутся до 31−33°.

На Закарпатье синоптики прогнозирую дожди ночью и днем, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 23−25°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 июня будет достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Напомним, синоптики считают, что максимальная температура воздуха в июне в Украине составит 39°.