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Смерть Давыденко: в Офисе генпрокурора назвали приоритетную версию

В Офисе генпрокурора назвали приоритетную версию смерти нардепа Давыденко

9 июн 2020, 15:49
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Смерть Валерия Давыденко, вероятно, наступила в результате самоубийства. В Офисе генпрокурора эта версия является приоритетной, но не единственной.

Изучаются разные версии. Я думаю, что ответ даст следствие. Основная версия, на данный момент, остается самоубийство, — заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью «Українським Новинам».

Напомним, в Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламентскую группу «Доверие». Заместитель министра МВД Арсена Авакова Антон Геращенко рассказал, что тело парламентария обнаружили в туалете.

Позже прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Депутат из группы «Доверие» Сергей Шахов считает, что его коллегу Давиденко убили.

5 июня Центральная избирательная комиссия назначила выборы народного депутата в 208-м округе Черниговской области. «Радикал» Олег Ляшко уже заявил, что одержит там победу.


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