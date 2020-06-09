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В Иране задержали шесть человек за катастрофу самолета МАУ. Фото:

В Иране по делу о сбитом самолете МАУ задержали шесть человек

9 июн 2020, 15:39
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В Иране задержали шестерых человек, которых обвиняют в атаке на самолет авиакомпании МАУ, сбитый близ аэропорта Тегерана 8 января.

Трое из подозреваемых были освобождены под залог, а трое других находящихся под стражей. Судебная организация вооруженных сил отвечает за дело о катастрофе украинского самолета. Такое заявление сделал представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили, сообщает IRNA.

Как только произошел инцидент с самолетом МАУ, были изданы приказы и была назначена специальная ветка в судебной организации Вооруженных сил, — отметил Эсмаили.

Как известно, 8 января Вооруженные силы Ирана сбили ракетой ПВО пассажирский самолет, выполнявший рейс в Киев. Самолет упал вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: пассажиры и члены экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Британии, Швеции и Афганистана.

Напомним, на днях заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил о завершении расследования по делу о сбитом Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном. Чиновник заявил, что Тегеран имеет исключительные полномочия «разбираться с причастными» к атаке на самолет.


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