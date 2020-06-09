Дело Порошенко: Венедиктова рассказала, когда подпишет подозрение

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Дело Порошенко является одним из приоритетных для генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая заявила о готовности подписать подозрение экс-президенту Украины.

Я как никто в курсе, какие это дела. 17 дел открыл Руслан Рябошапка, четыре дела открыла я, причем три по решению суда, одно по заявлению Деркача, но решение суда совпадает с заявлением Деркача. При наличии оснований и достаточных доказательств у меня нет проблем подписать подозрение действующим нардепам, — заявила глава Офиса генпрокурора в интервью «Українським Новинам».

Венедиктова также назвала себя «не слабым человеком, который сделает все в четко регламентированный законом способ». Кроме этого, она отметила, что сейчас в уголовных производствах против Порошенко продолжается расследование.

Идет расследование. Но, так или иначе, придет время принимать законные процессуальные решения и они будут разные, — сообщила генпрокурор.

Она также назвала интересным дело о картинах Порошенко, вокруг которого недавно разразился скандал.

Напомним, что 26 мая Порошенко вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников, но вместо допроса Порошенко открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве. Позже сотрудники ГБР выломали двери в музее Гончара, где находились картины и арестовали их.

4 июня Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня.