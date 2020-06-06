Дело Порошенко: экс-президент судится с Венедиктовой из-за истории в музее Гончара, фото — Today.ua

https://racurs.ua/n139372-uristy-poroshenko-sudyatsya-s-venediktovoy-iz-za-istorii-v-muzee-gonchara-detali-dela.html

Ракурс

Дело Петра Порошенко стало причиной иска его адвокатов к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой. Адвокаты в суде добиваются признания бездеятельности генпрокурора в истории с арестом картин в музее Гончара.

Представитель Порошенко Игорь Головань в Фейсбук написал, что защита пятого президента подала пять заявлений об уголовном правонарушении. Речь идет о злоупотреблении властью и служебным положением, незаконном проникновением во владение с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов.

Также адвокаты Порошенко обвиняют генпрокурора Венедиктову в злоупотреблении властью и служебным положением из-за бездеятельности по делу о картинах Порошенко. Юристы также попросили разъяснить, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные картины.

Адвокат пояснил, что Офис генпрокурора до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, представленные после проведения ГБР следственных действий в музее. Защита также заявила об отводе следователей, осуществлявших обыск.

Головань также сообщил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалов производства.

Напомним, что 26 мая Порошенко вызвали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников, но вместо допроса Порошенко открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве. Позже сотрудники ГБР выломали двери в музее Гончара, где находились картины и арестовали их.

4 июня Печерский райсуд Киева разрешил принудительный привод Порошенко на допрос в ГБР 10 июня. Речь идет о допросе экс-президента как свидетеля в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей.