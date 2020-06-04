ГБР добилось через суд принудительного привода Порошенко на допрос. Фото: Фокус

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, является фигурантом нескольких уголовных дел, в связи с чем его периодически вызывают на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР). Однако Порошенко не всегда горит желанием туда ходить, поэтому зачастую повестки ГБР попросту игнорирует.

Госбюро расследований решило не отчаиваться и обратилось в суд, чтобы тот разрешил принудительный привод Порошенко. 4 июня Печерский районный суд Киева поддержал это постановление и разрешил ГБР осуществить принудительный привод. Об этом сообщают «Українські новини» со ссылкой на решение суда.

Речь идет о допросе, который назначен на 10 июня, на 11.00. Ходатайство о принудительном допросе ГБР подало накануне из-за того, что пятый президент неоднократно игнорировал повестки ведомства.

Отмечается, что Порошенко вызывается на допрос в рамках расследования уголовного производства о прослушке международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств. Речь идет о аудиозаписях якобы разговоров между Байденом и Порошенко, на которых, в частности, говорилось об отставке украинского генпрокурора Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь со стороны США. В этом уголовном производстве Порошенко проходит как свидетель.

Ранее сообщалось, что Порошенко 29 мая не пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Адвокат экс-президента заявил, что следователи не вручили политику повестку с соблюдением закона.