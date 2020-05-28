Порошенко не придет завтра на допрос: адвокат назвал причину

Петр Порошенко, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n138940-poroshenko-ne-pridet-zavtra-na-dopros-advokat-nazval-prichinu.html

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, а ныне депутат из фракции «Европейская солидарность», не придет завтра на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Порошенко не явится на допрос, поскольку соответствующую повестку следователи не вручили ему с соблюдением закона. Об этом заявил адвокат Порошенко Илья Новиков, сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

ГБР вчера разместило на своем сайте сообщение, что Порошенко вызывают на допросы, которые должны состояться в 11.00 и 12.00 29 мая.

Новиков отметил, что обнародование материалов на сайте ГБР нельзя считать надлежащим извещением свидетеля.

Другой адвокат Порошенко Игорь Головань подчеркивает, что Уголовный процессуальный кодекс Украины предусматривает, что повестка должна вручаться за три дня до явки на допрос, без учета дня вручения.

Поэтому если человека вызывают, например, на 29 мая, повестка должна быть вручена не позднее чем 25 мая, — отметил адвокат.

Напомним, Порошенко на 29 мая вызывают на два допроса — по деле о контрабанде картин и по делу о его переговорах с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.