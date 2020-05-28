Порошенко не прийде завтра на допит: адвокат назвав причину

Петро Порошенко, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n138940-poroshenko-ne-pryyde-zavtra-na-dopyt-advokat-nazvav-prychynu.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, а нині депутат із фракції «Європейська солідарність», не прийде завтра на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

Порошенко не з’явиться на допит, оскільки відповідну повістку слідчі не вручили йому з дотриманням закону. Про це заявив адвокат Порошенка Ілля Новіков, повідомляє прес-служба «Європейської солідарності».

ДБР вчора розмістило на своєму сайті повідомлення, що Порошенка викликають на допити, які мають відбутися о 11.00 та 12.00 29 травня.

Новіков зазначив, що оприлюднення матеріалів на сайті ДБР не можна вважати належним сповіщенням свідка.

Інший адвокат Порошенка Ігор Головань наголошує, що Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає, що повістка має вручатися за три днів до явки на допит, без врахування дня вручення.

Тому якщо людину викликають, наприклад, на 29 травня, повістка має бути вручена не пізніше ніж 25 травня, — зазначив адвокат.

Нагадаємо, Порошенка на 29 травня викликають на два допити — у справі про контрабанду картин та у справі щодо його переговорів з колишнім віце-президентом США Джо Байденом.