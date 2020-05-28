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Ракурс
ДБР сьогодні провело обшуки у податковій службі, фото: ДБР

У ДБР назвали причину сьогоднішніх обшуків у податковій (ФОТО)

28 тра 2020, 23:04
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У Державному бюро розслідувань (ДБР) прокоментували обшуки, які сьогодні проводилися у службових приміщеннях Державної податковою служби (ДПС).

Загалом було проведено понад 20 обшуків у Львівській та Донецькій областях, а також у Києві. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Зазначається, що обшуки здійснювалися в межах досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за заявою колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського.

Уманський очолював Мінфін у березні цього року, перебуваючи в складі уряду Дениса Шмигаля. На початку квітня він заявив, що корупційні дії посадовців, зокрема й Державної податкової служби, нібито призвели до недоотримання бюджетом значних сум коштів.

У ДБР зазначають, що, за наявною інформацією, посадовці центрального апарату та регіональних органів ДПС з метою отримання неправомірної вигоди сприяли протиправному формуванню податку на додану вартість.

В результаті їхньої діяльності суб'єкти господарювання уникали систем автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику й ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.

За попередніми підрахунками, сума завданих збитків у досліджуваних епізодах становить понад 45 млн грн.

ДБР сьогодні провело обшуки у податковій службі, фото: ДБР

ДБР сьогодні провело обшуки у податковій службі, фото: ДБР

ДБР сьогодні провело обшуки у податковій службі, фото: ДБР

ДБР сьогодні провело обшуки у податковій службі, фото: ДБР

ДБР сьогодні провело обшуки у податковій службі, фото: ДБР



ДБР сьогодні провело обшуки у податковій службі, фото: ДБР

Нагадаємо, 24 квітня Верховна Рада вирішила утворити тимчасово слідчу комісію у зв’язку із заявами Уманського.

Джерело: Ракурс


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