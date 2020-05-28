Туризм значно постраждав від пандемії коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138938-v-oon-sprognozuvaly-terminy-vidnovlennya-turyzmu-pislya-koronavirusu.html

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Міжнародний туризм у світі почне відновлюватися після епідемії коронавірусу не раніше серпня цього року.

Більшість туристів цього літа відпочиватимуть у себе на батьківщині. Про це заявив Генеральний секретар Всесвітньої організації туризму при ООН (UNWTO) Зураб Пололікашвілі, повідомляє видання Handelsblatt.

В UNWTO очікують найбільшого спаду в міжнародних подорожах з 50-х років минулого століття. У цьому році міжнародний туризм, ймовірно, скоротиться на 70%.

Мине певний час, перш ніж ми знову досягнемо показників попередніх років, — зазначив Пололікашвілі.

Крім того, в UNWTO вважають, що туристи активно шукатимуть маршрути, далекі від масового туризму, такі як подорожі сільською місцевістю.

Водночас у світі різко зріс попит на курортне житло. За даними аналітичної компанії AirDNA, порівняно з квітнем показник короткотермінового бронювання житла зріс на 127%.

У квітні кількість замовлень не перевищувала 916 тис., в той час як у зараз подолала позначку у 2 млн.

Експерти пов’язують це передусім з послабленням карантинних заходів та відкриттям кордонів. Найбільшою популярністю користуються дати в кінці року — у період різдвяних свят.

Нагадаємо, «Міжнародні авіалінії України» через коронавірус скоротять третину співробітників. У компанії прогнозують, що після відновлення пасажирських перевезень пасажиропотік зменшиться майже на половину.