Сурогатне материнство дитячий омбудсмен порівняв з рабством та згадав про геїв і ґвалтівників: фото

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Ракурс

Сурогатне материнство та умови, на які йдуть жінки, в контексті останніх подій навколо півсотні немовлят, народжених українськими матерями для пар з-за кордону, прокоментував уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Чиновник порівняв сурогатне материнство з «торгівлею дітьми» та «рабством» для українок, а гомосексуальні пари, які у такий спосіб намагаються отримати дітей, поставив в один ряд з ґвалтівниками.

Реклама СМ, яка сьогодні всюди, «кричить» нам про радісних батьків і щасливі сім’ї. Але вона не говорить нам про те, хто насправді ховається за красивим рекламним буклетом. Є випадки, коли сім’ї — фіктивні, коли «подружжям» можуть виявитися і гомосексуальні пари, і ґвалтівники, — написав Кулеба у Facebook.

Як приклад Кулеба навів один із договорів, який підписує сурогатна мати. За його словами, жінка, котра підписує таку угоду, фактично потрапляє в рабство. Вона має звітувати за кожен свій крок, бути готовою зустрітися з генетичними батьками, коли вони цього забажають, не має права плавати, користуватися транспортом, зобов’язана погоджувати всі свої дії.

Згідно з пунктом 4.11 сурогатна мати повинна повернути всі кошти, витрачені на неї потенційним батькам, якщо, на їх вимогу за відсутності медичних протипоказань (які виявляє ця ж клініка), відмовиться від переривання вагітності, — каже омбудсмен.

Кулеба назвав такий формат «передачі» дитини перетворенням немовляти на товар.

Згодом низка українців поскаржилися на коментар дитячого омбудсмена щодо гомосексуальних пар та ґвалтівників. Тому чиновник оновив допис, додавши пояснення.

Відповідно до законодавства України, скористатися послугами сурогатного материнства в Україні може подружжя, а згідно з Сімейним кодексом України — це чоловік та жінка, шлюб яких зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. І тому ті особи, які не мають відповідного свідоцтва, йдуть на обман, щоб отримати дитину, — написав чиновник.

Він заявляє, як випливає з його допису, що деякі пари «створюють фіктивні шлюби, підробляють документи, йдуть на інші „схеми“, щоб отримати дитину, порушуючи законодавство України та інших країн».

Водночас омбудсмен Людмила Денісова 28 травня зустрілася з послом Іспанії Сильвільєю Хосефіною Кортес Мартін для обговорення питання щодо сприяння іспанським подружнім парам отримати дозвіл на в’їзд до України, щоб забрати своїх новонароджених дітей.

Після моїх звернень до МЗС вони отримали документи для їхніх дітей про громадянство та проїзні документи, а також дозволи на виїзд. Крім того, обговорили перспективу законодавчого врегулювання сфери надання послуг з репродуктивної медицини в Україні, — написала в Фейсбук Денісова.

Нагадаємо, в Україні дозволене гестаційне сурогатне материнство — жінка лише виношує дитину і не має з нею генетичної спорідненості. Україна — одна з небагатьох країн Європи, де комерційне сурогатне материнство дозволене на законодавчому рівні.

Раніше «Ракурс» повідомляв про півсотні немовлят, яких народили сурогатні матері для пар з-за кордону. Ці діти зараз перебувають у готелі в Києві, оскільки через закриття кордонів у зв’язку з пандемією коронавірусу, їх не можуть забрати батьки.

15 із 51 немовляти перебувають у готелі з батьками (вони встигли приїхати ще до запровадження обмежень на в’їзд). Решта 36 дітей наразі очікують на приїзд батьків-іноземців — громадян Китаю, Німеччини, Іспанії, Франції, Італії, Болгарії, Румунії, США, Великої Британії.