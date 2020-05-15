Денісова навідалася в готель до дітей від сурогатних матерів. Фото: Вісті

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Ракурс

Сурогатне материнство у період коронавірусного карантину спричинило масу проблем. У Києві в готелі «Венеція» зараз перебувають 46 дітей від сурогатних матерів, яких через коронавірусний карантин не змогли забрати батьки-іноземці. Уповноважена Верховною Радою з прав людини Людмила Денісова відвідала готель і перевірила умови утримання немовлят.

Денісова повідомила, що діти перебувають у хороших умовах і за ними доглядають. Про це вона заявила під час інтерв’ю журналістам.

Омбудсмен сказала, що діти доглянуті. Зараз як раз за графіком у них харчування. На кожну дитину заведений журнал, у якому зазначаються всі процедури і рекомендації лікарів.

Є діти, яким вже два місяці. Одному хлопчикові три місяці, тому що китайські батьки не змогли приїхати за ним, коли кордони Китаю було закрито.

До Денісової за допомогою вже звернулися із проханням про надання допомоги семеро іноземних подружніх пар. У них є деякі проблеми з легалізацією дітей. Денісова заявила, що зі свого боку надасть їм допомогу у вирішенні даного питання, тому що є всі підтверджуючі документи.

Денисова також додала, що на сьогодні понад 100 дітей від сурогатних матерів перебувають у центрах репродуктивної медицини в очікуванні своїх іноземних батьків. Якщо ж карантин не буде знятий найближчим часом, то незабаром в Україні буде близько 1 тис. таких дітей.

А ось дитячий омбудсмен Микола Кулеба вважає, що комерційне сурогатне материнство порушує права дітей. На думку чиновника, Україна перетворюється на «міжнародний онлайн-магазин із немовлятами».

Крім того, Кулеба заявив, що ніхто не знає реальної кількості немовлят, яких «поставляє" Україна за кордон. Він заявив, що виступає проти комерційного сурогатного материнства, яке перетворює дітей на товар.

Як раніше писав «Ракурс», через коронавірусний карантин іноземні батьки не можуть забрати дітей, яких їм народили українські сурогатні матері. Омбудсмен зустрілась з представниками МЗС та Міграційної служби, щоб напрацювати такий механізм, завдяки якому батьки змогли б приїхати до України і забрати своїх дітей.