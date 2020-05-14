З України не можуть забрати понад 100 немовлят, народжених для іноземців. Фото: Pexels

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У Києві в готелі «Венеція» перебуває 51 немовля. Їх народили сурогатні матері для пар з-за кордону, проте батьки не можуть забрати дітей через закриття кордонів.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла, що 15 із цих дітей перебувають у готелі з батьками, решта 36 немовлят були у двох кімнатах, усі вони зі свідоцтвами про народження. Їхні батьки — громадяни Китаю, Німеччини, Іспанії, Франції, Італії, Болгарії, Румунії, США, Великої Британії. Про це Денісова повідомила під час брифінгу 14 травня.

Вона зазначила, що батьки 15 дітей встигли приїхати до України до закриття кордонів, проте виїхати вже не змогли. Решту дітей намагалися забрати іноземці, вони зверталися до Міністерства закордонних справ (МЗС), проте вирішити ситуацію не вдалося.

Омбудсмен направила звернення до глави Нацполіції, міністрів охорони здоров’я та соцполітики, щоби вони перевірили дотримання прав дітей. Також вона зустрілася з представниками МЗС і Міграційної служби, аби напрацювати такий механізм, завдяки якому батьки змоглі б приїхати до України та забрати своїх дітей.

Оскільки це питання гуманітарного характеру, було вирішено, що кожен із цих батьків може звернутися до омбудсмена з відповідною заявою, щоб вона допомогла їм вирішити питання в’їзду і виїзду з України.

Денісова зазначила, що наразі в Україні близько 100 таких дітей, яких не можуть забрати іноземці-батьки, проте до кінця карантину їхня кількість може значно збільшитися.

Загалом по Україні понад 100 дітей чекають на батьків у різних медичних центрах. Вони зробили такий прогноз: якщо буде продовжений карантин, то таких дітей (до кінця карантину — ред.) може бути вже тисяча, — зазначила Денісова.

Як повідомлялося, продаж немовлят здійснювала група злочинців у Києві. Вони під прикриттям програми сурогатного материнства за грошову винагороду вивозили новонароджених дітей за кордон.