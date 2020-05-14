Из Украины не могут забрать более 100 младенцев, рожденных для иностранцев. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138191-iz-ukrainy-ne-mogut-zabrat-bolee-100-mladencev-rojdennyh-dlya-inostrancev-ombudsmen-rasskazala.html

Ракурс

В Киеве в гостинице «Венеция» находится 51 младенец. Их родили суррогатные матери для пар из-за рубежа, однако родители не могут забрать детей из-за закрытия границ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что 15 из этих детей находятся в гостинице с родителями, остальные 36 младенцев были в двух комнатах, все они со свидетельствами о рождении. Их родители — граждане Китая, Германии, Испании, Франции, Италии, Болгарии, Румынии, США, Великобритании. Об этом Денисова сообщила на брифинге 14 мая.

Она отметила, что родители 15 детей успели приехать в Украину до закрытия границ, однако выехать уже не смогли. Остальных детей пытались забрать иностранцы, они обращались в Министерство иностранных дел (МИД), однако разрешить ситуацию не удалось.

Омбудсмен направила обращение к главе Нацполиции, министру здравоохранения и соцполитики, чтобы они проверили соблюдение прав детей. Также она встретилась с представителями МИД и Миграционной службы, чтобы наработать такой механизм, благодаря которому родители смогли бы приехать в Украину и забрать своих детей.

Поскольку это вопрос гуманитарного характера, было решено, что каждый из этих родителей может обратиться к омбудсмену с соответствующим заявлением, чтобы она помогла им решить вопрос въезда и выезда из Украины.

Денисова отметила, что сейчас в Украине около 100 таких детей, которых не могут забрать иностранцы-родители, однако до конца карантина их количество может значительно увеличиться.

В целом по Украине более 100 детей ждут родителей в различных медицинских центрах. Они сделали такой прогноз: если будет продлен карантин, то таких детей (до конца карантина — ред.) может быть уже тысяча, — отметила Денисова.

Как сообщалось, продажу младенцев осуществляла группа преступников в Киеве. Они под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение вывозили новорожденных детей за границу.