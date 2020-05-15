Денисова наведалась в отель для детей от суррогатных матерей. Фото: Известия

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Ракурс

Суррогатное материнство в период коронавирусного карантина вызвало массу проблем. В Киеве в отеле «Венеция» сейчас находятся 46 детей от суррогатных матерей, которых из-за коронавирусного карантина не смогли забрать родители-иностранцы. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова посетила отель и проверила условия содержания младенцев.

Денисова сообщила, что дети содержаться в хороших условиях и за ними ухаживают. Об этом она заявила во время интервью журналистам.

Омбудсмен заявила, что дети ухоженные. Сейчас как раз по графику у них питание. На каждого ребенка заведен журнал, в котором отмечаются все процедуры и рекомендации врачей.

Есть дети, которым уже два месяца. Одному мальчику три месяца, потому что китайские родители не смогли приехать за ним, когда границы Китая были закрыты.

К Денисовой за помощью уже обратились с просьбой об оказании помощи семь иностранных супружеских пар. У них есть некоторые проблемы по легализации детей. Денисова заявила, что со своей стороны окажет им помощь в решении данного вопроса, потому что есть все подтверждающие документы.

Денисова также добавила, что на сегодняшний день более 100 детей от суррогатных матерей находятся в центрах репродуктивной медицины в ожидании своих иностранных родителей. Если же карантин не будет снят в ближайшее время, то вскоре в Украине будет около 1 тыс. таких детей.

А вот детский омбудсмен Николай Кулеба считает, что коммерческое суррогатное материнство нарушает права детей. По мнению чиновника, Украина превращается в «международный онлайн-магазин с младенцами».

Кроме того, Кулеба заявил, что никто не знает реального количества младенцев, которых «поставляет» Украина за границу. Он заявил, что выступает против коммерческого суррогатного материнства, которое превращает детей в товар.

Как ранее писал «Ракурс», из-за коронавирусного карантина иностранные родители не могут забрать детей, которых им родили украинские суррогатные матери. Омбудсмен встретилась с представителями МИД и Миграционной службы, чтобы наработать такой механизм, благодаря которому родители смогли бы приехать в Украину и забрать своих детей.