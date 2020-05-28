Суррогатное материнство детский омбудсмен сравнил с рабством, вспомнив о геях и насильниках: фото

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Ракурс

Суррогатное материнство и условия, на которые идут женщины, в контексте последних событий вокруг полсотни младенцев, рожденных украинскими матерями для иностранных пар, прокомментировал уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

Чиновник сравнил суррогатное материнство с «торговлей детьми» и «рабством» для украинок, а гомосексуальные пары, которые таким образом пытаются получить детей, поставил в один ряд с насильниками.

Реклама СМ, которая сегодня везде, «кричит» нам о радостных родителях и счастливых семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи — фиктивные, когда «супругами» могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники, — написал Кулеба в Facebook.

В качестве примера Кулеба привел один из договоров, который подписывает суррогатная мать. По его словам, женщина таким образом фактически попадает в рабство. Она должна отчитываться о каждом своем шаге, быть готовой встретиться с генетическими родителями, когда они этого захотят, не имеет права плавать, пользоваться транспортом, обязана согласовывать все свои действия.

Согласно пункту 4.11 суррогатная мать должна вернуть все средства, потраченные на нее потенциальными родителями, если, по их требованию при отсутствии медицинских противопоказаний, откажется от прерывания беременности, — говорит омбудсмен.

Кулеба назвал такой формат «передачи» ребенка трансформацией младенца на товар.

Впоследствии ряд украинцев раскритиковали комментарий детского омбудсмена о гомосексуальных парах и насильниках. Поэтому чиновник обновил сообщение, добавив объяснение.

В соответствии с законодательством Украины, воспользоваться услугами суррогатного материнства в Украине могут супруги, а согласно Семейному кодексу Украины — это мужчина и женщина, брак которых зарегистрирован в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. И поэтому лица, не имеющие соответствующего свидетельства, идут на обман, чтобы получить ребенка, — написал чиновник.

Он заявляет, что некоторые пары «создают фиктивные браки, подделывают документы, идут на другие „схемы“, чтобы получить ребенка, нарушая законодательство Украины и других стран».

В то же время омбудсмен Людмила Денисова 28 мая встретилась с послом Испании Сильвиею Хосефине Кортес Мартин для обсуждения вопроса о содействии испанским супружеским парам получить разрешение на въезд в Украину, чтобы забрать своих новорожденных детей.

После моих обращений в МИД они получили документы на детей о гражданстве и проездные документы, а также разрешения на выезд. Кроме того, обсудили перспективу законодательного урегулирования сферы предоставления услуг по репродуктивной медицине в Украине, — написала в Фейсбуке Денисова.

Напомним, в Украине разрешено гестационное суррогатное материнство — женщина только вынашивает ребенка и не имеет с ней генетического родства. Украина — одна из немногих стран Европы, где коммерческое суррогатное материнство разрешено на законодательном уровне.

Ранее «Ракурс» сообщал о полсотни младенцев, рожденных суррогатными матерями для пар из-за рубежа. Эти дети сейчас находятся в гостинице в Киеве, поскольку из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса, их не могут забрать родители.

15 из 51 младенца находятся в гостинице с родителями (они успели приехать еще до введения ограничений на въезд). Остальные 36 детей пока ожидают приезда родителей-иностранцев — граждан Китая, Германии, Испании, Франции, Италии, Болгарии, Румынии, США, Великобритании.