В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n138936-pochti-v-polovine-sluchaev-koronavirusa-nabludaetsya-izmenenie-oschuscheniya-vkusa-uchenye.html

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Коронавирусная болезнь COVID-19 приводит к изменению ощущения вкуса у почти половины больных.

Эта особенность может стать одним из важных способов выявления коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Толедо (США).

Ранние исследования не отмечали этот симптом, и это, вероятно, было связано с тяжестью других симптомов, таких как кашель, лихорадка и затрудненное дыхание, — отмечают исследователи. — Но мы стали замечать, что измененное или утраченное ощущение вкуса также присутствует. И не в единичных случаях, а в значительной степени.

Проанализировав данные пяти наблюдений за больными коронавирусом, проведенных в период с середины января до конца марта, ученые установили, что у 49,8% из 817 обследованных пациентов наблюдалось изменение чувства вкуса.

Исследователи подозревают, что истинная распространенность этого симптома могла быть еще выше, поскольку в некоторых исследованиях могли быть отмечены не все симптомы.

По мнению ученых, изменение вкуса может быть более распространенным среди пациентов со слабо выраженными другими симптомами коронавируса, хотя для подтверждения этого нужно провести дополнительные исследования.

В таком случае изменение вкусовых ощущений может быть ценным способом обнаружения скрытых носителей болезни.

Напомним, ранее ученые установили взаимосвязь между потерей обоняния и тяжестью течения COVID-19.