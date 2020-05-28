У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n138936-mayje-v-polovyni-vypadkiv-koronavirusu-u-hvoryh-sposterigaietsya-zmina-vidchuttya-smaku-ucheni.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 призводить до зміни відчуття смаку у майже половини хворих.

Ця особливість може стати одним із важливих способів виявлення коронавірусу. Про це свідчать результати дослідження, проведеного вченими з Університету Толедо (США).

Ранні дослідження не відзначали цей симптом, і це, ймовірно, було пов’язано з тяжкістю інших симптомів, таких як кашель, лихоманка та ускладнене дихання, — зазначають дослідники. — Але ми почали помічати, що змінене або втрачене почуття смаку також присутнє. І не в поодиноких випадках, а значною мірою.

Проаналізувавши дані п’яти спостережень за хворими на коронавірус, проведених у період з середини січня до кінця березня, учені встановили, що у 49,8% із 817 обстежених пацієнтів спостерігалася зміна почуття смаку.

Дослідники підозрюють, що справжня поширеність цього симптому могла бути ще вищою, оскільки в деяких дослідженнях могли бути відзначені не всі симптоми.

На думку вчених, зміна смаку може бути більш поширеною серед пацієнтів зі слабко вираженими іншими симптомами коронавірусу, хоча для підтвердження цього потрібно провести додаткові дослідження.

В такому разі зміна смакових відчуттів може бути цінним способом виявлення прихованих носіїв хвороби.

Нагадаємо, раніше учені встановили взаємозв'язок між втратою нюху та тяжкістю перебігу COVID-19.