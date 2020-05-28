Во время протестов в Гонконге, фото: PxHere

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В Китае высший законодательный орган страны — Всекитайское собрание народных представителей сегодня поддержал резолюцию о разработке резонансного закона о национальной безопасности Гонконга в обход местного законодательного органа этой автономии.

Благодаря этому закону власти КНР смогут в обход местного правительства наказывать за действия, которые расценят как угрожающие национальной безопасности и подрывающие государственную власть в Гонконге. В частности, на территории Гонконга, в случае необходимости, смогут действовать органы национальной безопасности центрального правительства, сообщает издание South China Morning Post.

За соответствующее решение проголосовали 2 тыс. 878 членов Всекитайского собрания, против проголосовал один, еще шестеро воздержались.

Теперь постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей сможет принять соответствующий закон. Возможно, это произойдет на следующем заседании этого комитета, которое должно состояться в июне.

Критики этого закона утверждают, что он подорвет установленный в Китае относительно Гонконга принцип «одна страна, две системы» и разрушит статус этой автономии как глобального финансового центра.

Стоит добавить, что этот закон был принят спустя несколько часов после того, как госсекретарь США Майк Помпео в своем Твиттере заявил, что «сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, учитывая факты на местах».

В прошлом году в Гонконге прошли массовые протесты в связи с законом, который позволял осуществлять экстрадицию из автономии в материковый Китай. В последние дни в Гонконге началась новая волна протестов.

Столкновения вспыхнули в среду, когда парламент Гонконге рассматривал другой закон, который бы сделал преступлением неуважение к гимну Китая.

Во время обсуждения из сессионного зала вынесли двух депутатов, которые выступали против этого закона. Один из них бросил на пол гнилые растения, заявив, что это символизирует упадок политической системы Гонконга.

Гонконг — это бывшая британская колония на юго-востоке Китая, передана КНР в 1997 году на условиях, согласно которым этой территории будет предоставлена ​​широкая автономия до 2047 года по формуле «одна страна, две системы».

Напомним, недавно США ввели санкции против 33 китайских компаний.