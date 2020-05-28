Під час протестів у Гонконгу, фото: PxHere

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У Китаї вищий законодавчий орган країн — Всекитайські збори народних представників сьогодні підтримав резолюцію про розробку резонансного закону про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу цієї автономії.

Завдяки цьому закону влада КНР зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу. Зокрема, на території Гонконгу, в разі потреби, зможуть діяти органи національної безпеки центральної влади, повідомляє видання South China Morning Post.

За відповідне рішення проголосували 2 тис. 878 членів Всекитайських зборів, проти проголосував один, ще шестеро утрималися.

Тепер постійний комітет Всекитайських зборів народних представників зможе ухвалити відповідний закон. Можливо, це станеться на наступному засіданні цього комітету, яке має відбутися у червні.

Критики цього закону стверджують, що він підірве встановлений у Китаї щодо Гонконгу принцип «одна країна, дві системи» і зруйнує статус цієї автономії як глобального фінансового центру.

Варто додати, що цей закон був ухвалений через кілька годин після того, як держсекретар США Майк Помпео у своєму Твіттері заявив, що «повідомив Конгресу, що Гонконг більше не є автономним від Китаю, з огляду на факти на місцях».

Торік у Гонконгу відбулися масові протести у зв’язку із законом, який дозволяв здійснювати екстрадицію з автономії до материкового Китаю. Останніми днями в Гонконгу розпочалася нова хвиля протестів.

Сутички спалахнули в середу, коли парламент Гонконгу розглядав інший закон, який би зробив злочином неповагу до гімну Китаю.

Під час обговорення з сесійної зали винесли двох депутатів, які виступали проти цього закону. Один з них кинув на підлогу гнилі рослини, заявивши, що це символізує занепад політичної системи Гонконгу.

Гонконг — це колишня британська колонія на південному сході Китаю, передана КНР у 1997 році на умовах, згідно з якими цій території буде надана широка автономія до 2047 року за формулою «одна країна, дві системи».

Нагадаємо, нещодавно США запровадили санкції проти 33 китайських компаній.