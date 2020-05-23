США ввели нові санкції проти Китаю. Фото: Pexels

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Торговельна війна Сполучених Штатів Америки з Китаєм триває. США прийняли черговий пакет санкцій щодо китайських компаній. Обмеження стосуються 33 компаній і організацій. Йдеться як про державні, так і про приватні підприємства.

Нові санкції США ввели проти двох видів компаній. Деяких із них Америка звинувачує в зв’язку з китайськими військовими, оскільки ті здійснюють торговельні операції і в інтересах армії Китаю. Інші компанії звинувачуються у співучасті в порушеннях прав людини. Про введення санкцій повідомило Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США (BIS) на своєму сайті.

Так, «за участь у діях, що суперечать нацбезпеці або зовнішньополітичним інтересам США», санкції введені проти 24 компаній. Ще сім компаній і дві установи були включені до списку за співучасть у порушенні прав людини. Сполучені Штати вважають, що ці компанії причетні до переслідування уйгурів, етнічних казахів та інших мусульманських меншин, які проживають у Синьцзянському автономному окрузі.

Санкції полягають у тому, що тепер для цих компаній вводяться обмеження на придбання американських товарів, а також товарів, вироблених за кордоном за участі Америки або за американськими технологіями.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розширив список санкцій щодо російських організацій. Під обмеження потрапили декілька відомих російських культурних установ, зокрема Ермітаж.