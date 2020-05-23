США ввели новые санкции против Китая. Фото: Pexels

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Ракурс

Торговая война Соединенных Штатов Америки с Китаем продолжается. США приняли очередной пакет санкций в отношении китайских компаний. Ограничения коснулись 33 компаний и организаций. Речь идет как о государственных, так и о частных предприятиях.

Новые санкции США ввели против двух видов компаний. Некоторых из них Америка обвиняет в связи с китайскими военными, поскольку те осуществляют торговые операции и в интересах армии Китая. Другие компании обвиняются в соучастии в нарушениях прав человека. О введении санкций сообщило Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) на своем сайте.

Так, «за участие в действиях, противоречащих нацбезопасности или внешнеполитическим интересам США», санкции введены против 24 компаний. Еще семь компаний и два учреждения были включены в список за соучастие в нарушении прав человека. Соединенные Штаты считают, что эти компании причастны к преследованию уйгуров, этнических казахов и других мусульманских меньшинств, которые проживают в Синьцзянском автономном округе.

Санкции заключаются в том, что теперь для этих компаний вводятся ограничения на приобретение американских товаров, а также товаров, произведенных за рубежом с американским участием или по американским технологиям.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский расширил список санкций в отношении российских организаций. Под ограничения попали несколько известных российских культурных учреждений, в частности Эрмитаж.