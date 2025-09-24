Глава Міноборони Іспанії Маргарита Роблес. Фото: МОУ

Військовий літак Іспанії з міністром оборони Маргаритою Роблес на борту зазнав GPS-атаки.

Інцидент трапився у середу, 24 вересня, над територією поблизу російського Калінінграда. Іспанська делегація прямувала до авіабази НАТО у Шяуляї (Литва). Літак «Аеробус A330» Військово-повітряних та космічних сил Іспанії став мішенню для спроби дезорієнтації його GPS-системи. Про це повідомило видання El Mundo.

Зазначається, що надзвичайних ситуацій не виникло, бо адже літак використовує захищений військовий супутниковий сигнал, який більш стійкий до таких атак. Один із іспанських офіцерів розповів, що подібні перешкоди є поширеним явищем у повітряному просторі поруч із Калінінградом. Такі GPS-атаки зачіпають як цивільні, так і військові рейси.

Видання пише, що разом із очільником Міноборони Іспанії на борту перебували журналісти та родичі військовослужбовців іспанського авіаційного підрозділу VILKAS, який дислокується в Литві.

Нагадаємо, 31 серпня літак з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в Болгарії, бо на GPS-модулі вплинула робота російських систем радіоелектронної боротьби. Пілоти були змушені використовувати паперові карти для посадки повітряного судна.

А 2 вересня літак із президентом Литви Гітанасом Науседою не зміг вчасно приземлитися в аеропорту Вільнюса через невідомий дрон.

Джерело: El Mundo