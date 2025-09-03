Літак із президентом Литви Гітанасом Науседою пів години кружляв над Вільнюсом через невідомий дрон. Фото:

Літак із президентом Литви Гітанасом Науседою не зміг вчасно приземлитися через невідомий дрон

Президентський літак Spartan увечері 2 вересня близько пів години не міг приземлитися в аеропорту Вільнюса, оскільки надійшла інформація про виявлення БпЛА. Про це повідомив спікер президента Томас Бержинскас, пише литовський громадський мовник LRT.

Під час наближення до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника та про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку, — зазначив він.

Дані з порталу Flightradar24 свідчать, що президентський літак вилетів із Гельсінкі 2 вересня о 19.10. Згодом він кружляв над литовською територією й приземлився у Вільнюсі о 21.17. Хоча з Гельсінкі до Відня летіти приблизно півтори години.

Зазначається, що безпілотник був зафіксований на столичним районом Лепкальніс. Наразі невідомо, кому він належав.

Нагадаємо, 31 серпня літак з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн здійснив вимушену посадку в Болгарії, бо на GPS-модулі вплинула робота російських систем радіоелектронної боротьби. Пілоти були змушені використовувати паперові карти для посадки повітряного судна.

