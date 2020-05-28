Карантин негативно впливає на низку сфер діяльності, фото: Arnapress.kz

https://racurs.ua/ua/n138931-mau-cherez-karantyn-skorotyt-900-pracivnykiv.html

Ракурс

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» планує скоротити 900 «високопрофесійних співробітників».

Причиною цього є значне зниження обсягів діяльності. Про це повідомляє прес-служба авіаперевізника.

У МАУ зазначають, що зберегти передусім намагатимуться ключовий персонал, зокрема льотний. На початку року в компанії працювало понад 2,5 тис. осіб.

У компанії наголошують, що у зв’язку із запровадженими 17 березня через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 обмеженнями на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота авіаперевізника була фактично зупинена.

У МАУ прогнозують, що після відновлення пасажирських перевезень пасажиропотік буде меншим приблизно на 46%.

Нещодавно міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Фейсбуці повідомляв, що його відомство спільно з МЗС веде перемовини з різними країнами світу щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень.

Нагадаємо, в лише за перший місяць карантину в Україні було зафіксоване зростання кількості безробітних на 1 млн осіб.