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Карантин негативно впливає на низку сфер діяльності, фото: Arnapress.kz
«Міжнародні авіалінії України» через карантин скоротять 900 працівниківhttps://racurs.ua/ua/n138931-mau-cherez-karantyn-skorotyt-900-pracivnykiv.htmlРакурс
Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» планує скоротити 900 «високопрофесійних співробітників».
Причиною цього є значне зниження обсягів діяльності. Про це повідомляє прес-служба авіаперевізника.
У МАУ зазначають, що зберегти передусім намагатимуться ключовий персонал, зокрема льотний. На початку року в компанії працювало понад 2,5 тис. осіб.
У компанії наголошують, що у зв’язку із запровадженими 17 березня через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 обмеженнями на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота авіаперевізника була фактично зупинена.
У МАУ прогнозують, що після відновлення пасажирських перевезень пасажиропотік буде меншим приблизно на 46%.
Нещодавно міністр інфраструктури України Владислав Криклій у своєму Фейсбуці повідомляв, що його відомство спільно з МЗС веде перемовини з різними країнами світу щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень.
Нагадаємо, в лише за перший місяць карантину в Україні було зафіксоване зростання кількості безробітних на 1 млн осіб.