Справа SkyUp: скандальній судді з Баришівки повідомили про підозру

Скандальній судді з Баришівки повідомили про підозру. Фото: Бабель

https://racurs.ua/ua/n138930-sprava-skyup-skandalniy-suddi-z-baryshivky-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Судді Баришівського райсуду Олені Литвиненко, яка в травні минулого року прийняла рішення про позбавлення ліцензії авіаперевізника SkyUp, повідомили про підозру.

Її звинувачують за ч. 1 ст. 375 Кримінального кодексу України (ухвалення завідомо неправосудного рішення). Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, суддя в травні 2019 року, всупереч загальним принципам судочинства, винесла рішення про призупинення дії ліцензії на перевезення пасажирів авіакомпанією SkyUp. Водночас встановлено, що людина, від імені якої був подана позовна заява в Баришівський районний суд, її не підписувала і з відповідним позовом не зверталася.

В Офісі генпрокурора зазначають, що сама суддя відмовилася отримувати письмове повідомлення про підозру. Тому її вручили голові Баришівського районного суду. Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань Києва.

У червні 2019 року Баришівський райсуд призупинив дію ліцензії лоукост-авіакомпанії SkyUp. У SkyUp стверджували, що суд даної інстанції не мав права виносити ухвалу щодо призупинення дії ліцензії, оскільки регуляторами у сфері авіаперевезень є Мінінфраструктури та Державіаслужба України.

Згодом виявилося, що підставою для прийняття судом ухвали про призупинення ліцензії був позов від особи, яка ніколи не купувала квитки в SkyUp Airlines і відповідно ніколи не була її клієнтом.

Мешканка Баришівки Оксана Пасенко, яка нібито була «невдоволеною клієнткою», що позивалася до лоукостера, заявила, що ніколи не користувалася послугами цієї компанії і не подавала позов. Жінка запевняла, що не має жодного відношення до судової тяганини зі SkyUp. Вона тимчасово не працювала і на відпочинок за кордон не літала.

Нагадаємо, після цього суддю Баришівського райсуду Олену Литвиненко звільнили.