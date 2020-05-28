Господарський суд Києва очолив Валерій Князьков, фото: «Погляд»

https://racurs.ua/ua/n138929-obrano-novogo-golovu-gospodarskogo-sudu-kyieva.html

Ракурс

Господарський суд Києва за результатами проведеного сьогодні в установі голосування очолив суддя Валерій Князьков.

Претендентів на цю посаду було двоє - Князьков та суддя Роман Бойко. В результаті за Князькова проголосували 49 суддів цієї установи, за Бойка — 25. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Князьков раніше вже очолював Господарський суд Києва — у квітні 2014 року за обрання його на цю посаду з другої спроби проголосували 39 суддів, за необхідного мінімуму у 37 голосів.

Також було обрано одного із заступників голови суду. Ним став суддя Вадим Босий. Його кандидатуру підтримали 39 суддів. Ще одного заступника голови планують обрати на зібранні суддів Господарського суду в червні.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Господарський суд Києва замінували напередодні дебатів у резонансній справі про націоналізацію «ПриватБанку».