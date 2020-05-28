Хозяйственный суд Киева возглавил Валерий Князьков, фото: «Погляд»

https://racurs.ua/n138929-izbran-novyy-glava-hozyaystvennogo-suda-kieva.html

Ракурс

Хозяйственный суд Киева по результатам проведенного сегодня в учреждении голосования возглавил судья Валерий Князьков.

Претендентов на эту должность было двое — Князьков и судья Роман Бойко. В результате за Князькова проголосовали 49 судей этого учреждения, за Бойко — 25. Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Князьков ранее уже возглавлял Хозяйственный суд Киева — в апреле 2014 года за избрание его на эту должность со второй попытки проголосовали 39 судей, при необходимом минимуме в 37 голосов.

Также был избран один из заместителей главы суда. Им стал судья Вадим Босый. Его кандидатуру поддержали 39 судей. Еще одного заместителя главы планируют избрать на собрании судей Хозяйственного суда в июне.

Напомним, в октябре прошлого года Хозяйственный суд Киева заминировали накануне дебатов по резонансному делу о национализации «ПриватБанка».