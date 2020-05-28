Нарушение ПДД. Фото: Pexels

https://racurs.ua/n138928-v-kieve-i-oblasti-1-iunya-zarabotaut-kamery-dlya-avtomaticheskoy-fiksacii-narusheniy-pdd-kogo.html

Ракурс

Нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Украине — постоянное явление. Наиболее частой причиной аварий на украинских дорогах является превышение скорости. С нарушением ПДД решили бороться с помощью системы автоматической фото- и видеофиксации.

Эта система заработает уже с 1 июня, ее запустят в 00.01. С этого дня фиксировать нарушения будут 50 камер, которые установлены в Киеве и на автомагистралях в Киевской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Изначально камеры будут фиксировать только превышение скорости. В дальнейшем они также начнут опознавать проезд на запрещенный сигнал, нарушение правил остановки, движение по запрещенным полосам, тротуарам или пешеходным дорожкам. Видеокамеры установят на магистралях в местах, где чаще всего происходят ДТП. В дальнейшем такая система появится и в других городах Украины. Цель такой программы — снизить количество погибших на дорогах в два раза в ближайшие пять лет.

Геращенко отметил, что превышением скорости считается езда на 20 км/час больше, чем это предусмотрено на той или иной дороге. В случае фиксирования такого нарушения водитель должен будет заплатить от 255 до 510 грн штрафа. Если оплата проводится в первые 10 банковских дней с момента получения постановления, то сумма штрафа уменьшается вдвое. В целом на оплату штрафа дается 30 дней. После этого его могут взимать принудительно.

Нарушителей будут устанавливать с использованием реестра Министерства внутренних дел, Министерства юстиции. О нарушении ПДД можно будет узнать несколькими способами:

с помощью смс-сообщения или письма на электронную почту (если эти данные будут в базе МВД);

на сайте Нацполиции или МВД;

письмо с уведомлением о нарушении принесет почтальон по месту регистрации;

от представителей Госпогранслужбы при пересечении границы.

Постановление о штрафе за нарушение ПДД будет выноситься без участия человека, который привлекается к ответственности. После этого постановление будут отправлять нарушителю в течение трех дней. Оно вступает в силу со дня получения или в тот день, когда человек откажется получать постановление. Также, если водитель не получит отправленное по почте постановление, то оно вступит в силу со дня возвращения отправления. В случае, если о штрафе сообщают пограничники, то решение вступает в силу с того же дня. Обжаловать его можно в течение 10 дней.

Штраф не нужно будет платить, если человек в течение 20 дней предоставит документ о том, что он больше не является владельцем указанного транспортного средства. Если автомобилем пользуются несколько человек (например, в службах такси), то штраф будут выписывать на человека или юридическое лицо, которые являются владельцами автомобиля.

Как ранее писал «Ракурс», в марте прошла презентация работы новой системы фото- и видеофиксации в Аналитическом центре безопасности дорожного движения. На презентации присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков.