Потоп в Одессе. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n138927-potop-v-odesse-v-gorode-za-neskolko-minut-vypala-dvuhmesyachnaya-norma-osadkov-foto-video.html

Ракурс

В Одессе сегодня, 28 мая, был настоящий потоп. Залповый ливень огромной силы обрушился на город, превратив улицы в стремительные водные потоки. Канализационная система не успевала отводить столь большой объем воды, в низинах образовались глубокие озера.

Работники коммунальных предприятий были заведомо оповещены о надвигающейся стихии. На традиционно проблемные участки выехали 32 единицы коммунальной техники, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Вместо прогнозируемых 13−16 мм выпало 49,5 мм осадков. И это при месячной норме 26 мм.

Коммунальщики провели работы по очищению засоренных стоков, но воды было слишком много.

В результате залпового ливня частично подтопленными оказались улицы Балковская, Среднефонтанская, Приморская и Французский бульвар.

С целью недопущения транспортного коллапса, полиция перекрыла проезд улицами Балковской и Приморской.

В настоящее время движение по улицам восстановлено.

Как ранее писал «Ракурс», жители Одессы даже во время «потопа» не утратили чувства юмора. На улице Черноморского Казачества заметили двух рыбаков с удочками.