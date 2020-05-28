Одессу затопило, полиция перекрывает движение по улицам. Фото: Думская

https://racurs.ua/n138890-odesskiy-potop-moschnyy-liven-zatopil-gorod-na-ulicah-vody-po-poyas-foto-video.html

Ракурс

В Одессе сегодня утром сильный ливень затопил часть областного центра.

Под водой оказались Приморская и Банковская улицы. В мэрии заявляют, что за три часа, с 6.00 до 9.00, в городе выпало 18 мм осадков. Сливная канализация не справляется с таким количеством воды, коммунальщики проводят ее активное очищение. Об этом 18 мая сообщает «Думская».

К ликвидации последствий непогоды привлечены 32 единицы техники. Из-за дождя на Балковской, Приморской, Химической улицах и в Рыбпорте не работают или работают в сокращенном формате трамвайные маршруты № 3,15, 18 22,27, а также троллейбусные маршруты № 8,10.

Полиция перекрыла Приморскую улицу в районе военного спуска. По словам правоохранителей, воды здесь налило по пояс. В патрульной полиции уточнили, что перекрыто движение на Приморской улице (от военного спуска до Пересыпского моста), Балковской (от Маловского до Краснослободской) и Химической (от Грушевского до Столбовой).

Напомним, сильные ливни сегодня синоптики прогнозируют в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. В Киеве и Киевской области тоже обещают значительные осадки.