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Синоптики предупредили об ухудшении погоды. Фото: Ракурс

Грозы и шквалы: Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Украине (КАРТА)

28 мая 2020, 09:32
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Штормовое предупреждение в Украине 28 мая объявили синоптики.

Погода ухудшится сегодня в ряде городов. Сильные ливни прогнозируют в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. В Киеве и Киевской области тоже обещают значительные осадки. Об этом сегодня сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, днем в северных областях и на Левобережье ожидаются грозы, а порывы ветра составят от 15 до 20 м/с.

Синоптики объявили первый уровень опасности, а это значит, что стоит проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений. Такая погода несет опасность населению, инфраструктуре и окружающей среде.



Штормовое предупреждение в Украине. Карта: Гидрометцентр

Напомним, 27 мая в Карпатах шел снег. При этом в горах сохранялась холодная погода, а температура воздуха не поднималась выше 1° мороза.

Источник: Ракурс


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