Грозы и шквалы: Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в Украине (КАРТА)https://racurs.ua/n138884-grozy-i-shkvaly-gidrometcentr-obyavil-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-karta.htmlРакурс
Штормовое предупреждение в Украине 28 мая объявили синоптики.
Погода ухудшится сегодня в ряде городов. Сильные ливни прогнозируют в большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях. В Киеве и Киевской области тоже обещают значительные осадки. Об этом сегодня сообщает украинский Гидрометцентр.
Кроме того, днем в северных областях и на Левобережье ожидаются грозы, а порывы ветра составят от 15 до 20 м/с.
Синоптики объявили первый уровень опасности, а это значит, что стоит проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений. Такая погода несет опасность населению, инфраструктуре и окружающей среде.
Напомним, 27 мая в Карпатах шел снег. При этом в горах сохранялась холодная погода, а температура воздуха не поднималась выше 1° мороза.