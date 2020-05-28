Коронавирус в США. Карта: Гугл

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Коронавирусная инфекция COVID-19 привела к смертям более 100 тыс. человек в Соединенных Штатах Америки.

Почти за три месяца пандемии умерло больше американцев, чем во время Корейской войны, Вьетнамской войны и конфликта США в Ираке в 2003—2011 годах вместе взятых. В мае ежедневно в среднем от коронавируса умирали почти 1 тыс. 400 человек. В апреле COVID-19 забирала ежедневно жизни 2 тыс. лиц. Об этом сообщает Reuters.

Также опасная болезнь убила больше людей, чем эпидемия СПИДа с 1981 по 1989 год. Коронавирус оказался смертоноснее, чем грипп за последние десятилетия. В сезоне 1957−1958 годов от гриппа в США умерли 116 тыс. человек.

С начала эпидемии в США зафиксировали более 1,7 млн случаев коронавирусной болезни. Кроме того, инфекция стала быстрее распространяться в некоторых южных штатах.

Во всем мире количество случаев заражения коронавирусом превысило 5,6 млн, а умерли более 350 тыс. лиц. В Великобритании жертвами коронавируса стали 37 тыс. 542 человек, в Италии скончались 33 тыс. 72 человека, во Франции — 28 тыс. 599 человек, Испании — 27 тыс. 117 больных, Бразилии — 25 тыс. 598 человек.

Напомним, президент США Дональд Трамп пожертвовал свою годовую зарплату на борьбу с коронавирусом. Глава государства уже выписал чек Министерству здравоохранения США.