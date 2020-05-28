Коронавірус у США. Карта: Гугл

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Коронавірусна інфекція COVID-19 призвела до смертей понад 100 тис. осіб у Сполучених Штатах Америки.

Майже за три місяці пандемії померло більше американців, ніж під час Корейської війни, В'єтнамської війни та конфлікту США в Іраку в 2003—2011 роках разом узятих. У травні щодня в середньому від коронавірусу помирали майже 1 тис. 400 осіб. У квітні COVID-19 щодня забирала життя 2 тис. осіб. Про це повідомляє Reuters.

Також небезпечна хвороба вбила більше людей, ніж епідемія СНІДу з 1981 по 1989 рік. Коронавірус виявився смертоноснішим, ніж грип за останні десятиліття. У сезоні 1957−1958 років від грипу у США померли 116 тис. осіб.

З початку епідемії у США зафіксували понад 1,7 млн випадків коронавірусної хвороби. Крім того, інфекція почала швидше поширюватися у деяких південних штатах.

У всьому світі кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 5,6 млн, а померли понад 350 тис. осіб. У Великій Британії жертвами коронавірусу стали 37 тис. 542 осіб, в Італії померли 33 тис. 72 особи, у Франції — 28 тис. 599 осіб, Іспанії — 27 тис. 117 хворих, Бразилії — 25 тис. 598 осіб.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пожертвував свою річну зарплату на боротьбу з коронавірусом. Глава держави вже виписав чек Міністерству охорони здоров’я США.