Бойцы ООС сбили дрон боевиков. Фото: pexels.com

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Ракурс

Боевые действия на Донбассе продолжаются. Захватчики в течение 27 мая семь раз нарушали режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Бойцы ООС отвечали на агрессию и огнем подавили активность наемников. Об этом 28 мая сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Противник обстреливал позиции сил ООС вблизи Широкиного, Новотроицкого, Старогнатовки, Луганского, Крымского и Новолуганского. Украинские военные адекватно отвечали на агрессию.

Также контролируемые Россией боевики возле Марьинки запустили беспилотный летательный аппарат. Бойцы ВСУ сбили дрон с помощью штатного вооружения.

Напомним, кремлевские наемники используют БПЛА для атак позиций сил ООС. Так, 22 мая враг применил дрон и сбросил с него выстрел ВОГ-17 над позициями украинских бойцов. Граната взорвалась и один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.