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Ракурс
Корабль Crew Dragon. Фото: flickr.com

SpaceX отменила отправку астронавтов в космос: у Илона Маска объяснили причину (ВИДЕО)

28 мая 2020, 08:08
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SpaceX (Спейс Икс) отменила запуск космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли.

Компания Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за погоды. Ракета Falcon 9 должна была стартовать в 23.33 с площадки в космическом центре имени Кеннеди. Однако не отправилась на МКС, как было запланировано. Об этом сообщила SpaseX в своем Twitter.

Отмена старта сегодня из-за неблагоприятной погоды на траектории полета, — отметили в компании.

Также назначили новую дату запуска — 30 мая. Ракета должна стартовать в 22.22 по киевскому времени. Если же и тогда не удастся провести запуск, то старт перенесут на 31 мая.

Как известно, успешный запуск Crew Dragon поможет ускорить успех космической миссии NASA «Артемида», цель которой — осуществление пилотируемого полета на Луну к 2024 году. К этой миссии могут привлечь и частные компании, такие как SpaceX.



Напомним, вчера поздно вечером NASA планировала запустить астронавтов на Международную космическую станцию. Ожидалось, что миссия станет первым пилотируемым полетом для космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Источник: Ракурс


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