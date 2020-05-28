Корабль Crew Dragon. Фото: flickr.com

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Ракурс

SpaceX (Спейс Икс) отменила запуск космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли.

Компания Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за погоды. Ракета Falcon 9 должна была стартовать в 23.33 с площадки в космическом центре имени Кеннеди. Однако не отправилась на МКС, как было запланировано. Об этом сообщила SpaseX в своем Twitter.

Отмена старта сегодня из-за неблагоприятной погоды на траектории полета, — отметили в компании.

Также назначили новую дату запуска — 30 мая. Ракета должна стартовать в 22.22 по киевскому времени. Если же и тогда не удастся провести запуск, то старт перенесут на 31 мая.

Как известно, успешный запуск Crew Dragon поможет ускорить успех космической миссии NASA «Артемида», цель которой — осуществление пилотируемого полета на Луну к 2024 году. К этой миссии могут привлечь и частные компании, такие как SpaceX.

Напомним, вчера поздно вечером NASA планировала запустить астронавтов на Международную космическую станцию. Ожидалось, что миссия станет первым пилотируемым полетом для космического корабля SpaceX Crew Dragon.