SpaceX скасувала відправку астронавтів у космос: у Ілона Маска пояснили причину (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n138881-spacex-skasuvala-vidpravku-astronavtiv-u-kosmos-u-ilona-maska-poyasnyly-prychynu-video.htmlРакурс
SpaceX (Спейс Ікс) відмінила запуск космічного корабля Crew Dragon на орбіту Землі.
Компанія Ілона Маска скасувала свою місію по відправці астронавтів на Міжнародну космічну станцію через погоду. Ракета Falcon 9 повинна була стартувати о 23.33 з майданчика в космічному центрі імені Кеннеді. Однак не відправилася на МКС, як було заплановано. Про це повідомила SpaseX у своєму Twitter.
Скасування старту сьогодні через несприятливу погоду на траєкторії польоту, — зазначили у компанії.
Також назначили нову дату запуску — 30 травня. Ракета повинна стартувати о 22.22 за київським часом. Якщо ж тоді не вдасться провести запуск, то старт перенесуть на 31 травня.
Як відомо, успішний запуск Crew Dragon допоможе прискорити успіх космічної місії NASA «Артеміда», мета якої — здійснення пілотованого польоту на Місяць до 2024 року. До цієї місії можуть залучити й приватні компанії, такі як SpaceX.
Нагадаємо, вчора пізно ввечері NASA планувала запустити астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Очікувалося, що місія стане першим пілотованим польотом для космічного корабля SpaceX Crew Dragon.