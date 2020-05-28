Корабель Crew Dragon. Фото: flickr.com

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Ракурс

SpaceX (Спейс Ікс) відмінила запуск космічного корабля Crew Dragon на орбіту Землі.

Компанія Ілона Маска скасувала свою місію по відправці астронавтів на Міжнародну космічну станцію через погоду. Ракета Falcon 9 повинна була стартувати о 23.33 з майданчика в космічному центрі імені Кеннеді. Однак не відправилася на МКС, як було заплановано. Про це повідомила SpaseX у своєму Twitter.

Скасування старту сьогодні через несприятливу погоду на траєкторії польоту, — зазначили у компанії.

Також назначили нову дату запуску — 30 травня. Ракета повинна стартувати о 22.22 за київським часом. Якщо ж тоді не вдасться провести запуск, то старт перенесуть на 31 травня.

Як відомо, успішний запуск Crew Dragon допоможе прискорити успіх космічної місії NASA «Артеміда», мета якої — здійснення пілотованого польоту на Місяць до 2024 року. До цієї місії можуть залучити й приватні компанії, такі як SpaceX.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері NASA планувала запустити астронавтів на Міжнародну космічну станцію. Очікувалося, що місія стане першим пілотованим польотом для космічного корабля SpaceX Crew Dragon.