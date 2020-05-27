Таксі у космос, або Прощавай, Росіє: сьогодні відбудеться історичний запуск SpaceX, фото — NASA

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Компанія SpaceX пізно увечері 27 травня здійснить запуск пілотованого корабля до Міжнародної космічної станції.

Приблизно о 23.30 за київським часом у штаті Флорида в небо здійметься ракета Falcon 9. Вона виведе на орбіту корабель SpaceX Crew Dragon із двома американськими астронавтами — 49-річним Робертом Бенкеном і 53-річним Дугласом Хьорлі.

Запуск Falcon 9 є частиною спільної програми NASA і SpaceX з розвитку приватних пілотованих космічних кораблів. У США на цю подію чекали майже 10 років. До космічного центру імені Кеннеді у Флориді прибуде президент Дональд Трамп. Через пандемію коронавірусу NASA не дозволило пускати глядачів на оглядовий майданчик.

Це перший пілотований корабель, який США запускають починаючи із 2011 року, коли країна закрила програму Space Shuttle. Астронавти відтоді могли потрапити на борт МКС тільки на російських кораблях «Союз». Такі послуги коштували NASA 90 млн дол. за одного астронавта, а РФ постійно накручувала ціни.

Місце космонавта у SpaceX коштуватиме американцям 55 млн дол., а відмова від «Союзів» припинить залежність США і всього світу від Росії. Керівник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін нещодавно анонсував здешевлення російських запусків на 30%.

Crew Dragon зробили максимально комфортним для астронавтів. Він має чотири ілюмінатори, сидіння виготовлені з текстильного матеріалу, схожого на замшу. Управління кораблем частково здійснюватиметься за допомогою сенсорних екранів. Crew Dragon оснащений клімат-контролем, керувати ним можна і з Землі.

Планується, що через 12 хвилин після запуску Crew Dragon вийде на орбіту, відділиться від ракети-носія і попрямує до МКС. Falcon 9 тим часом повернеться на Землю.

Приблизно через добу корабель пристикується до МКС, а астронавти потраплять на борт станції. Crew Dragon, можливо, повернеться на Землю з кількома іншими астронавтами.

Якщо запуск Crew Dragon буде успішним, NASA затвердить його використання для регулярної доставки астронавтів на МКС. Раніше SpaceX відвозила у космос тільки вантажі. Утім, мета Маска, про яку він неодноразово розповідав, — транспортувати людей і вантажі на Марс.