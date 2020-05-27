Новости космоса: сегодня состоится исторический запуск SpaceX, фото — NASA

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Компания SpaceX поздно вечером 27 мая осуществит запуск пилотируемого корабля к Международной космической станции.

Примерно в 23.30 по киевскому времени в штате Флорида в небо поднимется ракета Falcon 9. Она выведет на орбиту корабль SpaceX Crew Dragon с двумя американскими астронавтами — 49-летним Робертом Бенкеном и 53-летним Дугласом Херли.

Запуск Falcon 9 является частью общей программы NASA и SpaceX по развитию частных пилотируемых космических кораблей. В США это событие ждали почти 10 лет. В космический центр имени Кеннеди во Флориде приедет президент Дональд Трамп. Из-за пандемии коронавируса NASA не разрешило пускать зрителей на смотровую площадку.

Это первый пилотируемый корабль, который США запускают начиная с 2011 года, когда страна закрыла программу Space Shuttle. Астронавты с тех пор могли попасть на борт МКС только на российских кораблях «Союз». Такие услуги стоили NASA 90 млн долл. за одного астронавта, а РФ постоянно накручивала цены.

Место космонавта в SpaceX будет стоить американцам 55 млн долл., а отказ от «Союзов» прекратит зависимость США и всего мира от России. Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин недавно анонсировал удешевление российских запусков на 30%.

Crew Dragon сделали максимально комфортным для астронавтов. Он имеет четыре иллюминатора, сиденья изготовлены из текстильного материала, похожего на замшу. Управление кораблем частично осуществляться с помощью сенсорных экранов. Crew Dragon оснащен климат-контролем, управлять им можно и с Земли.

Планируется, что через 12 минут после запуска Crew Dragon выйдет на орбиту, отделится от ракеты-носителя и направится к МКС. Falcon 9 тем временем вернется на Землю.

Примерно через сутки корабль пристыкуется к МКС, а астронавты попадут на борт станции. Crew Dragon, возможно, вернется на Землю с несколькими другими астронавтами.

Если запуск Crew Dragon будет успешным, NASA утвердит его использование для регулярной доставки астронавтов на МКС. Ранее SpaceX отвозила в космос только грузы. Впрочем, цель Маска, о которой он неоднократно рассказывал, — транспортировать людей и грузы на Марс.