В Одессе задержали группу иностранных киллеров, фото: Национальная полиция

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В Одессе правоохранители задержали группу иностранных киллеров, которые вчера вечером в Печерском районе Киева совершили покушение на убийство гражданина Черногории. Они планировали вне таможенного контроля пересечь границу Украины и Молдовы, чтобы покинуть территорию нашего государства.

Задержанные являются гражданами Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщение о совершении покушения на убийство 37-летнего мужчины на ул. Драгомирова поступило в полицию в 18.20. Злоумышленники совершили несколько выстрелов в потерпевшего, которого госпитализировали в больницу.

Впоследствии оказалось, что пострадавший — гражданин Черногории, который находится в международном розыске. Он является организатором и одним из лидеров наркокартеля, поставляющего наркотики на территорию большинства европейских стран.

В полиции отмечают, что киллеры в Украину прибыли в начале мая, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за пострадавшим и его семьей.

В день покушения они ждали пострадавшего возле его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Автомобиль они через несколько сотен метров от места преступления оставили и подожгли, пытаясь уничтожить доказательства.

Проведенный правоохранителями анализ камер наблюдения показал, что злоумышленников ждали их сообщники. Полицейские установили маршрут и транспортное средство, на котором передвигались киллеры. Операцию по задержанию вооруженных преступников провели сегодня утром при въезде в Одессу с привлечением полицейского спецподразделения КОРД.

Злоумышленники сопротивлялись и пытались убежать, — отметил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в рамках уголовного производства по ст. ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук в своем Фейсбуке сообщил, что покушение было совершено на гражданина Черногории Питера Радуя Знице. Он находился в разработке Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По информации Мосийчука, Знице находится в больнице в тяжелом состоянии.

Также экс-надеп отметил, что один из злоумышленников при попытке сжечь автомобиль получил серьезные ожоги головы.

Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в Киеве было совершено покушение на жизнь местного депутата Вячеслава Соболева. В результате смертельное ранение получил его трехлетний сын.