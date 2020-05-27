Мэр Черкасс Бондаренко подал в суд на Зеленского. Фото: Офис президента

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Ракурс

Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс, подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Владимира Зеленского.

Мэр будет требовать защиты чести и достоинства, поскольку президент назвал его бандитом, против кого открыты уголовные производства. Об этом заявил адвокат чиновника Денис Цыпин в видеообращении, опубликованном в YouTube.

Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс, — отметил он.

По словам адвоката, он будет просить Фемиду взыскать с Владимира Зеленского в свою пользу моральный вред за унижение чести, достоинства и деловой репутации в размере 1 грн.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами в Мариинском парке в Киеве, которая состоялась 20 мая, заявил, что против мера Черкасс Анатолия Бондаренко открыто 19 уголовных производств. Глава государства тогда заявил, что не сядет за один стол с таким бандитом. Также Зеленский обвинил Бондаренко в популизме, поскольку тот не оказывал реальной помощи в борьбе с COVID-19.

Ранее между президентом и мэром Черкасс произошел конфликт из-за преждевременного выхода областного центра с коронавирусного карантина.